fot. PressFocus Na zdjęciu: Youssoufa Moukoko

“Sport1” odpowiada na wcześniejsze doniesienia i przekonuje, że Youssoufa Moukoko na pewno nie trafi do Bayernu Monachium. Mistrzowie Niemiec mają inny plan na uzupełnienie braków kadrowych w linii ofensywnej.

Youssoufa Moukoko po sezonie może opuścić szeregi Borussii Dortmund

Zainteresowanie 17-latkiem wykazują czołowe europejskie kluby, lecz nie ma wśród nich Bayernu Monachium

Mistrzowie Niemiec stawiają na Mathysa Tela, a w przyszłym roku zamierzają zakupić Harry’ego Kane’a

Moukoko nie trafi do Bayernu

Youssoufa Moukoko na radary europejskich gigantów trafił już jakiś czas temu. Media zachwycały się jego dorobkiem strzeleckim w rozgrywkach juniorskich, a Borussia Dortmund zapowiadała mu świetlaną przyszłość. 17-latek skorzystał na problemach kadrowych w ataku i zagrał w obecnym sezonie już w dziewięciu spotkaniach. Dwukrotnie udało mu się znaleźć drogę do bramki rywala.

W najbliższym czasie zapowiada się bardzo ciekawa walka o młodzieżowego reprezentanta Niemiec. Jego kontrakt z Borussią Dortmund obowiązuje tylko do 30 czerwca 2023 roku, w związku z czym po sezonie może stać się on wolnym zawodnikiem. Oczywiście przedstawiciel Bundesligi chce zatrzymać go na dłużej, ale może nie mieć stosownych argumentów w starciu z najbogatszymi drużynami.

Do niedawna wśród potencjalnych pracodawców Moukoko wymieniano Bayern Monachium, choć “Sport1” przekonuje, że taki kierunek jest wykluczony. Bawarczycy nie mają w planach ściągnięcia 17-latka i skupiają się na rozwijaniu utalentowanego Mathysa Tela, który tego lata zasilił ich szeregi. Mistrzowie Niemiec przygotowują się do transferu nowego napastnika, jednak chcą, żeby był to gracz z samej czołówki. Miałby nim zostać gracz Tottenhamu Harry Kane, co otwarcie przyznają same władze.

