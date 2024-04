Kalvin Phillips tego lata może dołączyć do Bayernu Monachium, zwłaszcza jeśli Joshua Kimmich odejdzie z bawarskiego klubu - poinformował brytyjski dziennik The Sun.

Źródło: The Sun

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Kalvin Phillips

Kalvin Phillips przebywa na wypożyczeniu w West Hamie United

Defensywny pomocnik nie zachwyca jednak w drużynie z Londynu

Manchester City latem będzie chciał definitywnie pozbyć się 28-latka

Kalvin Phillips przymierzany do Bayernu Monachium

Kalvin Phillips to jeden z największych niewypałów transferowych Manchesteru City w ostatnich latach. The Citizens w 2022 roku za defensywnego pomocnika zapłacili aż 49 milionów euro. 28-latek w zimowym okienku został wypożyczony do West Hamu United.

31-krotny reprezentant Anglii nie podbił jednak Londynu i Młoty najprawdopodobniej nie sprowadzą zawodnika na stałe. Kalvin Phillips wróci więc na Etihad Stadium, ale zapewne tylko na chwilę, ponieważ mistrz Premier League chce definitywnie pozbyć się wychowanka Leeds United.

Jak dowiedział się ostatnio brytyjski dziennik “The Sun”, Kalvin Phillips najbliższego lata może trafić na celownik… Bayernu Monachium. Niepewna jest bowiem przyszłość Joshuy Kimmicha, którego angielski pomocnik mógłby zastąpić na Allianz Arenie.