Coman na sprzedaż. Bayern może zarobić wielkie pieniądze

Bayern wycenił Comana

Bayern Monachium zamierza latem sprowadzić nowego skrzydłowego. Znakomicie spisuje się Michael Olise, który przed rokiem trafił na Allianz Arena. Zarówno on, jak i Jamal Musiala są nietykalni, więc Bawarczycy zadecydowali, że pozyskanie nowej twarzy będzie wiązało się z odejściem jednego z trójki Leroy Sane – Kingsley Coman – Serge Gnabry. Ten pierwszy najprawdopodobniej przedłuży wygasającą umowę. Najbliżej pożegnania z Monachium jest więc francuski zawodnik.

U Vincenta Kompany’ego Coman wcale nie jest pewniakiem do gry. Dodatkowo, nieustannie trapią go problemy zdrowotne, przez które trudno mu złapać regularność. W tym sezonie uzbierał sześć bramek oraz cztery asysty w 35 występach, co nie jest wynikiem przesadnie imponującym. Niewykluczone, że korzystna byłaby dla 28-latka zmiana otoczenia, gdyż jego przygoda z Bayernem nie przyniesie już wiele dobrego.

Gdzie może latem trafić Coman? Florian Plettenberg twierdzi, że szczególnie prawdopodobne są dwa kierunki – Wielka Brytania lub Arabia Saudyjska. W Premier League zarobiłby mniej, ale mógłby liczyć na grę na najwyższym poziomie. Saudyjskie kluby są z kolei w stanie zapłacić mu nawet 25 milionów euro za sezon gry.

Bayern wolałby, gdyby Francuz wybrał przenosiny do Arabii Saudyjskiej. Wówczas kwota transferu zakręciłaby się w okolicach nawet 60 milionów euro. To wielki zarobek, biorąc pod uwagę jego rolę w zespole, dyspozycję oraz kontrakt, który obowiązuje tylko do 2027 roku.