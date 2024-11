Davies ten klub preferuje bardziej? Ciekawe wieści El Nacional

Alphonso Davies to w ostatnim czasie jeden z najbardziej rozchwytywanych graczy na rynku transferowym. Ciekawe wieści na temat reprezentanta Kanady przekazał EL Nacional.

fot. ANP / Alamy Stock Na zdjęciu: Alphonso Davies

Alphonso Davies woli dołączyć do FC Barcelony niż do Realu Madryt

Alphonso Davies to 24-latek, mający kontrakt ważny z Bayernem Monachium do końca czerwca 2025 roku. Tym samym nasilają się spekulacje na temat przyszłości reprezentanta Kanady. Media przekonują, że przede wszystkim dwa kluby z La Liga mają plan, aby pozyskać piłkarza. Interesujące wieści na temat zawodnika przekazał El Nacional.

Real Madryt i FC Barcelona dają nieśmiertelność piłkarską

Źródło podaje, że Kanadyjczyk spośród możliwości gry w FC Barcelonie lub Realu Madryt na dzisiaj wydaje się bardziej zdecydowany na pierwsze rozwiązanie. Jednocześnie, gdyby transfer do Barcy z udziałem Daviesa stał się faktem, to zawodnik znów miałby okazję współpracować z trenerem Hansi Flickiem. Niemiec już sprawił, że na właściwe tory znowu wszedł Robert Lewandowski.

Davies trafił do Bayernu w styczniu 2019 roku. Kosztował wówczas giganta ligi niemieckiej 14 milionów euro. Wcześniej reprezentował natomiast barwy Vancouver czy Whitecaps FC 2. Wyceniany na 50 milionów euro lewy defensor ma na swoim koncie już wiele sukcesów. Davies wygrał pięć razy mistrzostwo Bundesligi, a także dwa razy triumfował w Pucharze Niemiec i raz w Lidze Mistrzów. W reprezentacji Kanady wystąpił jak na razie 55 razy, notując w tych spotkaniach 15 trafień.

Gdyby faktem stał się transfer Daviesa do Barcelony, to na dzisiaj rywalizowałby o miejsce w składzie z przede wszystkim dwoma graczami. To Alejandro Balde oraz Inigo Martinez.

