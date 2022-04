Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski zabrał głos na temat swojej przyszłości. Napastnik Bayernu przyznał, że jest planowane spotkanie z klubem ws. nowej umowy.

Robert Lewandowski nie zamyka się na pozostanie w Bayernie

Polak spotka się z władzami klubu, aby porozmawiać o swojej przyszłości

Napastnik mistrza Niemiec udzielił wywiadu Viaplay

Lewandowski i Bayern muszą chcieć tego samego

Dzięki sobotniemu zwycięstwu z Borussią Dortmund, Bayern zapewnił sobie dziesiąty z rzędu tytuł mistrza Niemiec. Dla Roberta Lewandowskiego to już ósmy tytuł wywalczony z monachijczykami. Nie wiadomo, czy Polak powalczy o kolejny triumf w Bundeslidze. Jego umowa z dotychczasowym pracodawcą wygasa 30 czerwca przyszłego roku. O kapitana biało-czerwonych zabiega jednak Barcelona.

Bayern dotychczas nie podjął rozmów w sprawie przedłużenia kontraktu Lewandowskiego. Polak przyznał, że za jakiś czas dojdzie do jego rozmów z klubem. Jednocześnie nie wprost zaprzeczył medialnym informacjom o jego porozumieniu z Barceloną.

– Jest planowane spotkanie, ale do tego momentu żadnego spotkania na ten temat nie było. Więcej się można było z mediów dowiedzieć. Ja żadnego konkretnego słowa o swojej sytuacji nie usłyszałem do tej pory, ale myślę, że w niedalekiej przyszłości wszystko się wyjaśni – powiedział Lewandowski, który był pytany o to, czy zostałby w Bayernie ze względu na chęć pobicia kolejnych rekordów w Bundeslidze.

– Szczerze powiedziawszy, wszystkie moje rekordy doceniam. Bardzo się z nich cieszę, z każdego pobitego, ale czasem sytuacja z dwóch stron musi iść w jednym kierunku. Jak będzie to zobaczymy – wyjaśnił Lewandowski. Z jego słów można wyczuć chęć pozostania w Bayernie. Polak oczekuje jednak na ruch ze strony Bayernu, który musi zdecydować, czy dalej chce mieć w swoim składzie polskiego napastnika.

