Bayern chce go zatrzymać. Gwiazdor kuszony przez arabskich szejków

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Alphonso Davies był kuszony przez Al-Ahli

Alphonso Davies ma ważny kontrakt z Bayernem Monachium tylko do końca czerwca przyszłego roku. Na ten moment wciąż nie wiadomo, gdzie Kanadyjczyk będzie kontynuował karierę. Obecnie trwają rozmowy na linii zawodnik – klub, które jak się okazuje, zmierzają w dobrym kierunku. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to lewy obrońca prawdopodobnie przedłuży umowę z gigantem Bundesligi.

Jest to o tyle zadziwiająca informacja, że jeszcze niedawno faworytem do podpisania kontraktu z Daviesem był Real Madryt. Wśród zainteresowanych drużyn wymieniano również Manchester United i FC Barcelonę. Natomiast z wieści Floriana Plettenberga wynika, iż latem bieżącego roku na polu walki o sprowadzenie piłkarza był również klub z Arabii Saudyjskiej – Al-Ahli.

Szejkowie mieli kusić Daviesa podczas rozmów, lecz ostatecznie transfer nie doszedł do skutku. Jak zaznacza dziennikarz, Bayern Monachium wciąż pracuje nad zatrzymaniem piłkarza, którego uważa za kluczowego zawodnika.

Obecnie Bayern nie może korzystać z usług Alphonso Daviesa do końca roku. Kanadyjczyk po ostatnim meczu z Heidenheim zgłosił problemy zdrowotne. Oznacza to, że ominą go mecze z takimi zespołami jak Szachtar, Mainz i Lipsk.

Na ten moment Davies ma na swoim koncie 20 spotkań, w których trzykrotnie zaliczył asystę. W zespole Bawarczyków występuje od zimy 2019 roku, gdy przeniósł się z Vancouver Whitecaps za 14 milionów euro.