Barcelona czeka na zielone światło. Laporta zdradził szczegóły

Joan Laporta zabrał głos w sprawie ważnych ustaleń z Marc-Andre ter Stegenem. Wygląda na to, że FC Barcelona wkrótce osiągnie porozumienie w sprawie rejestracji nowego bramkarza.

Joan Laporta o sytuacji Marc-Andre ter Stegena i Joana Garcii

Joan Laporta udzielił ostatnio wywiadu stacji TV3. Odniósł się w nim przede wszystkim do planu związanego z rejestracją Joana Garcii. Nowy nabytek Barcelony ma zastąpić między słupkami kontuzjowanego obecnie Marca-Andre ter Stegena.

Niemiecki bramkarz przeszedł operację kręgosłupa, a jednocześnie początkowo odmówił podpisania raportu medycznego dla komisji La Liga. Dokument ten jest niezbędny, aby Barcelona mogła zarejestrować nowego zawodnika. Po takim ruchu ze strony piłkarza klub zdecydował się pozbawić go opaski kapitańskiej. Wygląda jednak na to, że konflikt został już zażegnany i ter Stegen ponownie jest uważany za kapitana Blaugrany.

– Nie możemy się doczekać. Marc jest naszym kapitanem, wszystko, co było, zostało już ustalone – przekonywał prezydent Barcelony w rozmowie z TV3.

– Spisał się świetnie, a kibice potrzebowali zobaczyć kapitana prowadzącego drużynę. Jest w Barcelonie od jedenastu lat, to wspaniały człowiek i cieszę się, że znów jest kapitanem – kontynuował Laporta.

– Po decyzji Marca mamy nadzieję zarejestrować Joana Garcię, jeśli komisja medyczna La Liga da zielone światło. Nadal pracujemy nad pozostałymi pozycjami. Jeśli nie uda nam się tego zrobić do pierwszej kolejki, będziemy mieli jeszcze trochę czasu – podsumował sternik klubu.

Barcelona do ligowego grania wróci 16 sierpnia. W pierwszej kolejce zmierzy się na wyjeździe z Mallorcą. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19:30.

