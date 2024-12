Bayer sprzeda piłkarza za 50 mln euro? Jest na liście dużego hiszpańskiego klubu

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Piero Hincapie celem Atletico Madryt

Piero Hincapie to 22-letni środkowy obrońca Bayeru Leverkusen. Wzbudził on zainteresowanie Atletico Madryt, które chce wzmocnić swoją defensywę. Ekwadorczyk wyróżnia się swoją grą w obronie.

Hincapie jest podstawowym zawodnikiem niemieckiego klubu, co przyciągnęło uwagę wielu czołowych europejskich drużyn. Obrońca ma ważny kontrakt do czerwca 2027 roku. Dlatego jego transfer nie będzie tani. Według doniesień cena za Ekwadorczyka może wynosić około 50 milionów euro. Atletico nie podjęło jeszcze ostatecznej decyzji, ale rozważa ten ruch.

Los Colchoneros w teorii mogą zaczekać do letniego okienka w 2026 roku. Wtedy wartość Hincapie może spaść, jeśli nie przedłuży on swojego kontraktu z Bayerem. Taka opcja byłaby bardziej opłacalna finansowo dla madryckiego klubu. Jednak wiązałoby się to z ryzykiem, ponieważ jego usługami są zainteresowani także Inter Mediolan oraz kluby z Premier League. Atletico analizuje wszystkie opcje.

Hiszpański klub chce odmłodzić swoją defensywę i pozyskać zawodnika światowej klasy. Na razie Bayer Leverkusen nadal może liczyć na swojego utalentowanego obrońcę, jednak wkrótce może dojść do negocjacji.

Piero Hincapie w aktualnym sezonie wystąpił w 22. meczach i zdobył jedną bramkę. Do niemieckiego zespołu dołączył latem 2021 roku i od tamtej pory zagrał dla klubu 141. spotkaniach.

