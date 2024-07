Bayer Leverkusen wchodzi do gry o transfer młodej gwiazdy Juventusu

Bayer Leverkusen dołącza do wyścigu o podpisanie kontraktu z Deanem Huijsenem, obrońcą Juventusu, konkurując z takimi klubami jak PSG, Aston Villa, Borussia Dortmund i Newcastle United, donosi "Footmercato". Niemiecki klub nawiązał bezpośredni kontakt z ojcem młodego zawodnika, aby przekonać go do przeprowadzki do Bundesligi.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Dean Huijsen

Dean Huijsen na celowniku Bayeru Leverkusen

Dean Huijsen to 19-letni obrońca, który ostatnie sześć miesięcy spędził na wypożyczeniu w Romie, gdzie zyskał cenne doświadczenie. Juventus planuje sprzedać go tego lata za kwotę około 30 milionów euro, aby uzyskać środki na zakup Teuna Koopmeinersa z Atalanty. Pomimo dużego zainteresowania ze strony licznych klubów, to Paris Saint-Germain wydawało się faworytem do jego pozyskania, choć ich zainteresowanie ostatnio nieco osłabło.

Według francuskiego “Footmercato”, Bayer Leverkusen jest gotów włączyć się do walki o młodego obrońcę. Trener Xabi Alonso osobiście skontaktował się z ojcem Huijsena oraz jego otoczeniem, aby omówić możliwość transferu. Klub z Bundesligi widzi w nim ogromny potencjał i chce go pozyskać, aby wzmocnić swoją defensywę.

Huijsen urodził się w Amsterdamie, ale już jako dziecko przeniósł się do Hiszpanii, gdzie rozpoczął swoją piłkarską karierę w akademii młodzieżowej Malagi. W 2021 roku dołączył do Juventusu, gdzie zaskakiwał swoją zdolnością do zdobywania bramek jak na środkowego obrońcę. W 14 występach w Serie A strzelił dwa gole, a łącznie w swojej karierze zdobył 20 bramek w 86 meczach, co jest znakomitym wynikiem, jak na pozycję, na której gra.

Zobacz również: Impas w rozmowach Arsenalu i Bologni ws. Calafiorego. Transferu nie będzie?