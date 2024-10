Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Barry Douglas

Oficjalnie: Barry Douglas wzmocnił St. Johnstone

Barry Douglas w 2021 roku zdecydował się wrócić do Lecha Poznań. Szkocki defensor spędził w zespole „Kolejorza” trzy sezony. Jednak w lipcu przygoda 35-latka na polskich boiskach dobiegła końca. Klub z Bułgarskiej postanowił nie przedłużać wygasającej umowy z zawodnikiem, przez co ten do dziś pozostawał na piłkarskim bezrobociu.

W poniedziałek Barry Douglas wreszcie znalazł nowy klub. Szkocki zawodnik za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że zasilił szeregi St. Johnstone. Dla 35-latka jest to powrót do rodzimej ligi po 11. latach. Były gracz Lecha Poznań związał się z zespołem z siedzibą w Perth umową, która będzie obowiązywała do końca sezonu.

– Tutaj jest projekt. To trochę okres przejściowy z nowym menedżerem. Przyjrzałem się drużynie i jest ona dość młoda, więc na pewno mogę wykorzystać swoją jakość i doświadczenie, aby pomóc każdemu rozwijać się zarówno na boisku, jak i poza nim. Głód wciąż jest, motywacja wciąż jest i dlatego tak bardzo cieszę się, że mogę tu być i grać w piłkę nożną – powiedział Barry Douglas na lamach oficjalnej strony St. Johnstone.

Barry Douglas najwięcej w swojej karierze rozegrał spotkań w koszulce Lecha Poznań. 35-latek łącznie w barwach „Kolejorza” zaliczył 139 występów. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie dziewięć trafień, a także 24 asysty.

Sprawdź także: Rumak mógł wrócić do pracy! Sensacyjny kierunek zdementowany