FC Barcelona złożyła ofertę Daniemu Olmo

Reprezentacja Hiszpanii sięgnęła po triumf w Mistrzostwach Europy. Sukces sprawił, że wielu zawodników z kadry Luisa de la Fuente znalazło się na celowniku wielkich klubów. FC Barcelona również to dostrzegła i jest gotowa pozyskać wyróżniającego się zawodnika „La Furia Roja” podczas turnieju w Niemczech.

FC Barcelona od jakiegoś czasu poważnie rozważa transfer Daniego Olmo. W sobotę „Mundo Deportivo” przekazał bardzo ciekawe informacje, do których dotarli hiszpańscy dziennikarze. Otóż „Duma Katalonii” przesłała agentom zawodnika RB Lipsk ofertę kontraktu. Długość umowy 26-letniego pomocnika po przeprowadzce do „Blaugrany” miałaby obowiązywać przez sześć najbliższych lat.

Transfer Daniego Olmo będzie jednak równoznaczny z ogromnym wydatkiem. FC Barcelona będzie musiała sięgnąć głęboko do portfela, bowiem klauzula wykupu reprezentanta Hiszpanii z RB Lipsk wynosi aż 60 milionów euro. Hiszpańscy dziennikarze donoszą, że „Duma Katalonii” jest w stanie zapłacić taką kwotę.

Warto zaznaczyć, że dla Daniego Olmo byłby to powrót do FC Barcelony. Mistrz Europy stawiał pierwsze piłkarskie kroki w Espanyolu Barcelona, ale bardzo szybko przeniósł się do „Blaugrany”. Pomocnik jednak nie przebił się do seniorskiej drużyny, ponieważ jako 16-latek wyjechał do Chorwacji, gdzie szkolił się w Dinamie Zagrzeb.

