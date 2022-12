PressFocus Na zdjęciu: David de Gea

Niepewna przyszłość Davida de Gei w Manchesterze United sprawia, że media spekulują na temat ewentualnego transferu 32-letniego bramkarza. Hiszpan podobno jest obserwowany przez Atletico Madryt.

Kontrakt Davida de Gei z Man United obowiązuje do czerwca 2023 roku

“Czerwone Diabły” mają możliwość przedłużenia umowy

Hiszpański bramkarz może wrócić do Atletico Madryt

David de Gea wróci na “stare śmieci”?

Kontrakt Davida de Gei z Manchesterem United jest ważny do 30 czerwca 2023 roku. “Czerwone Diabły” posiadają opcję przedłużenia umowy z Hiszpanem o kolejny rok, ale nie wiadomo, czy z niej skorzystają. Włodarze angielskiego klubu woleliby bowiem renegocjować warunki tego kontraktu, by 32-letni bramkarz zarabiał trochę mniej.

Jak podaje “Fichajes”, sytuację Davida de Gei bacznie monitoruje Atletico Madryt, które rozważa pozyskanie swojego wychowanka, jeśli ten będzie do wzięcia na zasadzie wolnego transferu. Gdyby mierzący 189 centymetrów wzrostu golkiper nie przedłużył umowy z Manchesterem United, to latem można byłoby go sprowadzić za darmo.

Wyżej wspomniane źródło dodaje w takim przypadku, że “Rojiblancos” są skłonni sprzedać Jana Oblaka za odpowiednią cenę. Słoweniec w przeszłości był łączony z francuskim Paris Saint-Germain oraz włoskim Juventusem.

David de Gea w 20 spotkaniach trwającej kampanii wpuścił 23 gole i zachował 9 czystych kont. Urodzony w Madrycie zawodnik występuje na Old Trafford od 2011 roku. Wówczas przeniósł się do czerwonej części Manchesteru za 25 milionów euro właśnie z macierzystego Atletico, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki.

Czytaj więcej: