Barcelona wytypowała trzy nazwiska do zastąpienia Joao Cancelo

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Joao Cancelo

Alternatywy Barcelony dla Joao Cancelo: Wan-Bissaka, Emerson Royal i Arnau Martinez

Barcelona staje przed wyzwaniem znalezienia nowego prawego obrońcy, gdyż Joao Cancelo wraca do Manchesteru City i jest duża szansa, że nie zostanie wykupiony. Wszystko przez problemy finansowe Blaugrany.

W gronie kandydatów znalazł się Aaron Wan-Bissaka z Manchesteru United. Alternatywą jest także Emerson Royal z Tottenhamu Hotspur, który ma doświadczenie w grze w La Liga, co może być dodatkowym atutem w kontekście szybkiej adaptacji do stylu gry Dumy Katalonii. Jego zdolności do wspierania ataku czynią go wszechstronnym zawodnikiem, który mógłby wnieść nową dynamikę do zespołu.

Kolejnym nazwiskiem na liście jest Arnau Martinez z Girony. Jest to młody talent z ogromnym potencjałem, który może być inwestycją na przyszłość. Jego umiejętności techniczne zwróciły uwagę skautów Barcelony, którzy widzą w nim przyszłą gwiazdę. Jednak decyzja o jego transferze będzie zależeć od wielu czynników, w tym kosztów oraz zgodności z filozofią klubu.

Każdy z tych zawodników ma swoje unikalne cechy i doświadczenia, które mogą pasować do potrzeb Barcelony. Klub musi jednak uwzględnić również ceny transferów i wynagrodzeń, co czyni wybór bardziej skomplikowanym. Ostateczna decyzja będzie miała znaczący wpływ na przyszłość linii obrony Barcelony, dlatego zarząd klubu przeanalizuje wszystkie opcje z dużą starannością.

