Xavi Hernandez utrzymuje, że odejdzie z Barcelony po sezonie. Ta zamierza wciąż przekonywać go do pozostania. Plan zakłada sprowadzenie Erlinga Haalanda w 2025 roku.

FC Barcelona nie chce odejścia Xaviego Hernandeza

Szkoleniowca mogą przekonać jakościowe wzmocnienia składu

W 2025 roku Blaugrana planuje hitowy transfer Erlinga Haalanda

Barcelona sprowadzi Haalanda? To może zatrzymać Xaviego

Barcelona chce kontynuować współpracę z Xavim Hernandezem. Po serii niepowodzeń szkoleniowiec zakomunikował, że wraz z końcem sezonu pożegna się z drużyną. Ostatnie tygodnie w wykonaniu Blaugrany są jednak znacznie bardziej udane. Na dodatek, Xavi świetnie współpracuje z młodzieżą, którą konsekwentnie i skutecznie wprowadza do składu. To sprawia, że Joan Laporta za wszelką cenę chce go zatrzymać w Katalonii.

Xavi w dalszym ciągu utrzymuje, że to jego ostatnie miesiące w tym klubie. Czy jego decyzja jest definitywna? “Mundo Deportivo” uważa, że da się go przekonać do pozostania na ławce trenerskiej. Barcelona musi jednak mocno się postarać.

Plan zatrzymania Xaviego zakłada wzmocnienia z najwyższej półki. Real Madryt zbroi się przed kolejnym sezonem, a Barcelona nie chce pozostać w tyle. Co więcej, hiszpański gigant przygotowuje się do transferu Erlinga Haalanda, który miałby zostać przeprowadzony w 2025 roku. Pozyskanie Norwega to karta przetargowa do tego, aby Xavi w dalszym ciągu trenował swój zespół.

O odejściu snajpera z Manchesteru City mówi się coraz więcej. Nadchodzące lato to zbyt wczesny termin, lecz w przyszłym roku sam zawodnik może zdecydować o potrzebie zmiany otoczenia.

