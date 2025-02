Barcelona może zarobić miliony! Saudyjczycy chcą 16-latka z akademii

Toni Fernandez to 16-latek, który stawia dopiero pierwsze kroki w piłce nożnej. Na co dzień gra w FC Barcelonie, lecz niebawem może zmienić klub. Transferem nastolatka interesują się kluby z Arabii - informuje Mundo Deportivo.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta i Hansi Flick

Toni Fernandez na radarze Saudi Pro League

FC Barcelona co nie podlega wątpliwości, ma jedną z najlepszych akademii piłkarskich na świecie. Słynna szkółka La Masia wyprodukowała już wielu znakomitych piłkarzy na czele z Leo Messim. Obecnie w pierwszej drużynie błyszczy inny wychowanek katalońskiego klubu – Lamine Yamal. Z kolei jeszcze do niedawna piłkarzem młodzieżowych drużyn był Unai Hernandez, który ostatnio został bohaterem niespodziewanego transferu do Saudi Pro League. 20-latka postanowiło kupić Al-Ittihad za ok. 4,5 mln euro.

Najnowsze informacje, które przekazał dziennik Mundo Deportivo, sugerują, że w ślad za Hernandezem może powędrować następny zdolny piłkarz Barcelony. Na celowniku klubów z Arabii Saudyjskiej znalazł się Toni Fernandez.

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Fernandez ma zaledwie 16 lat. Mimo młodego wieku zdążył już zadebiutować w dorosłej drużynie Blaugrany. Hansi Flick postawił na niego w starciu z Barbastro Pucharze Króla, w którym nastolatek spędził na boisku 9 minut.

Tym samym debiut w seniorskim zespole sprawił, że klauzula odstępnego w kontrakcie piłkarze wzrosła do 20 milionów euro. Jeśli kluby z Saudi Pro League poważnie myślą o transferze Toniego Fernandeza będą musiały sięgnąć głęboko do portfela. Warto dodać, że ostateczna decyzja ws. ewentualnego transferu będzie należeć do samego zawodnika.