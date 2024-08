Vitor Roque odejdzie z Barcelony i na zasadzie wypożyczenia przeniesie się do Realu Betis. Strony doszły do porozumienia - poinformował Fabrizio Romano.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Vitor Roque wypożyczony do Betisu

Vitor Roque to jeden z zawodników, którzy znaleźli się na wylocie z klubu. Ostatecznie Barcelona nie dogadała sprzedaży, a Brazylijczyk ma udać się na wypożyczenie do Realu Betis. Według najnowszych informacji Fabrizio Romano strony osiągnęły ustne porozumienie i niebawem transakcja zostanie sfinalizowana.

Pilne pozbywanie się piłkarzy w końcówce okienka transferowego to przede wszystkim działanie, które ma przybliżyć klub do rejestracji Daniego Olmo. Aktualnie nowy nabytek Blaugrany nie może występować w meczach La Liga. Duma Katalonii musi obniżyć poziom wypłacanych pensji i jeśli zmieści się w limicie, to będzie mogła zgłosić pomocnika.

Odejście Vitora Roque na wypożyczenie to także symbol nieudanego transferu. Brazylijczyk przychodził do Katalonii jako wielki talent i naturalny konkurent Roberta Lewandowskiego. Jednak szybko się okazało, że napastnik nie spełnia oczekiwań sztabu szkoleniowego Xaviego Hernandeza. Wiele osób twierdziło, że Hiszpan zaszkodził snajperowi, ale aktualnie do podobnych wniosków doszedł również Hansi Flick. Raczej nie jest to przypadek i możliwość ogrywania się w słabszej drużynie może przyczynić się do rozwoju zawodnika. Być może Roque rozkwitnie na tyle, że za rok będzie już pełnoprawnym graczem Barcelony.

