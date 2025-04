Barcelona straci swój cel transferowy? Real Madryt wkroczył do gry

ZUMA Press, Inc. / Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti i Hansi Flick

Jonathan Tah może wybrać Real Madryt zamiast Barcelony

Jonathan Tah, środkowy obrońca Bayeru Leverkusen był w ostatnim czasie łączony z FC Barceloną, która chce wzmocnić swoją defensywę. Jednak według doniesień niemiecki stoper może zostać zawodnikiem Realu Madryt.

Co więcej, 29-latek ma zostać sprowadzony na Bernabeu na prośbę Xabiego Alonso. Trener Leverkusen był wielokrotnie łączony z objęciem posady szkoleniowca Realu Madryt i rzekomo już teraz działa zza kulis. Hiszpański szkoleniowiec może odegrać kluczową rolę w przekonaniu swojego zawodnika do przeprowadzki do stolicy Hiszpanii.

Barcelona od dłuższego czasu obserwowała niemieckiego obrońcę. Działacze Blaugrany doceniają jego warunki fizyczne, przywództwo i doświadczenie.

Jonathan Tah rozgrywa kolejny dobry sezon z Bayerem. Jest niekwestionowanym liderem defensywy i jednym z filarów niemieckiego zespołu. Jednak jego umowa wygasza w czerwcu i od stycznia może negocjować z innymi klubami.

Los Blancos mogą pozyskać kolejnego obrońcę za darmo. Wcześniej w ten sposób udało im się zakontraktować Antonio Rudigera i Davida Alabę.

