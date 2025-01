fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Rashford kandydatem do wzmocnienia Barcelony

Marcus Rashford nie ma przyszłości na Old Trafford. Niedawno otwarcie przyznał, że jest gotowy na przenosiny do nowego klubu. Manchester United nie pozostał mu dłużny, bowiem Ruben Amorim odstawił gwiazdora od kadry meczowej. Wszystko wskazuje na to, że do głośnego pożegnania dojdzie już tej zimy. Rashford nie może narzekać na brak zainteresowania – zgłosiły się po niego takie ekipy, jak Juventus czy Milan. Do tego grona dołącza Barcelona, która spróbuje sprowadzić go do siebie.

Hansi Flick liczy bowiem na wzmocnienie ofensywy przed dalszą walką o najwyższe cele. Nieco gorzej w ostatnich tygodniach radzi sobie Robert Lewandowski, który nie ma konkretnego i jakościowego zmiennika. Rashford mógłby okazać się ciekawą opcją do gry zarówno na skrzydle, jak i na “dziewiątce”.

Między stronami doszło już do pierwszych rozmów. Sam Rashford byłby chętny na przeprowadzkę do Katalonii, traktując tę opcję priorytetowo. “Relevo” przekazuje, że Barcelona zamierza wypożyczyć Anglika do końca sezonu. W umowie znajdzie się również opcja definitywnego wykupu, którą zamierza umieścić tam Manchester United.

Rashford do pewnego momentu był absolutną gwiazdą Manchesteru United. W minionym sezonie przydarzył mu się kryzys, który trwa do dzisiaj. Nie pomogła zmiana trenera, bowiem Amorim całkowicie z niego zrezygnował. Zmiana klubu może okazać się dla Anglika jedyną szansą, aby wrócić do gry na najwyższym poziomie.