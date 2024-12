Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Raphinha

Barcelona już wie, jak będzie wyglądał styczeń

FC Barcelona znakomicie rozpoczęła sezon, ale w drugim tygodniu października dopadła ją zadyszka. Blaugrana w trzech ostatnich spotkaniach La Liga wywalczyła tylko jeden punkt. Podopieczni Hansiego Ficka zremisowali 2:2 z Celtą Vigo, a także zanotowali porażki z Realem Sociedad i Las Palmas. W rywalizacji z ekipą z Wysp Kanaryjskich niemiecki szkoleniowiec nie mógł skorzystać z Ronalda Araujo, Marca Bernala, Andreasa Chistensena, Ansu Fatiego i Marca-Andre ter Stegena, którzy mierzą się z urazami. W tym spotkaniu pauzował także Marc Casado, który w pojedynku z Celtą obejrzał czerwoną kartkę.

Wideo: “Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

Długa lista nieobecnych to dla FCB poważny problem, ale – jak się okazuje – nie będzie miało to wpływu na zimowe okienko. Miguel Rico z Relevo poinformował, że lider La Liga podjął już decyzję w kwestii styczniowych transferów. Barcelona nie będzie aktywna na rynku i nie sprowadzi ani jednego zawodnika. Flick ma być zadowolony z kształtu obecnej kadry.

Oczywiście wpływ na politykę transferową Blaugrany ma także jej sytuacja finansowa. Klub ciągle ma problemy ze spełnieniem regulacji Financial Fair Play i z trudem rejestruje nowych piłkarzy. Kolejny odcinek tej sagi już za chwilę – w styczniu Barca znowu będzie musiała starać się o to, by Flick mógł dysponować pełnym składem. Wydaje się, że Barcelona nie tylko nie sprowadzi, ale także nie sprzeda nikogo.