Barcelona osiągnęła porozumienie z gwiazdą. Wielki transfer o krok

Nico Williams coraz bliżej Barcelony

Saga transferowa dotycząca przenosin Nico Williamsa do Barcelony nadal trwa. Jednak wiele wskazuje na to, że finalizacja operacji zbliża się do upragnionego końca. Jak poinformował hiszpański Sport, piłkarz zawarł wstępne porozumienie z Dumą Katalonii. W poprzednim tygodniu agent zawodnika spotkał się z przedstawicielami Blaugrany.

Porozumienie z zawodnikiem to pierwszy krok dla Barcy. Teraz klub musi się uporać z kwestiami finansowymi, które od kilku lat budzą niemałe wątpliwości. Konkretnie chodzi o opłacenie, wynoszącej 58 milionów euro, klauzuli wykupu Nico Williamsa. Być może Blaugranie uda się pójść na ugodę z Athletikiem Bilbao i rozłożenie płatności na raty. Jeśli to dojdzie do skutku, to kolejną kwestią będzie zarejestrowanie gwiazdora.

Niedawno głos na temat transferu reprezentanta Hiszpanii zabrał sam Joan Laporta. Prezydent Barcelony publicznie przyznał, że klub stara się o transfer.

– Nico bardzo mi się podoba. Musimy pozwolić pracować ludziom, którzy są za to odpowiedzialni. Realizujemy ruchy, które zostały omówione z Flickiem. Pod względem finansowym Barcelona może sobie dzisiaj pozwolić na taki transfer, jak ten Nico Williamsa. To wynik ciężkiej pracy wykonanej przez ostatnie lata – deklarował prezydent Barcelony.

Z wypowiedzi wynika, że finanse nie są przeszkodą. Dlatego po zakończeniu Euro 2024 można się spodziewać oficjalnego ogłoszenia transferu Williamsa na Camp Nou.

