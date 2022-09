Pressfocus Na zdjęciu: Sergino Dest

Barcelona poinformowała, że Sergino Dest sezon 2022/2023 spędzi na wypożyczeniu. Po Amerykanina sięgnął Milan, czyli aktualny mistrz Włoch.

Sergino Dest opuścił Barcelonę

Amerykanin został wypożyczony przez Milan

W umowie jest opcja kupna

Milan uzupełnił lukę w obronie

Barcelona w letnim oknie transferowym dokonała cudów. Wicemistrz Hiszpanii potrafił kupić Roberta Lewandowskiego, Raphinhę, czy Julesa Kounde. Realizacja tych hitowych transakcji nie byłaby możliwa, bez aktywacji kilku dźwigni finansowych, ale również odejść. Na taki krok zdecydował się dzisiaj Sergino Dest, którego pozyskał Milan.

Mistrz Włoch potrzebował nowego prawego obrońcy, ponieważ w ostatnim ligowym meczu kontuzji doznał Alessandro Florenzi. Nie wiadomo jak długo będzie pauzował boczny defensor mediolańczyków. Nie należy wykluczać, że nie zobaczymy go na boisku już w tym roku, z racji na przerwę spowodowaną listopadowo/grudniowymi mistrzostwami świata.

Dest jako opcja dla Milanu pojawił się niedawno. Mistrz Włoch nie miał wiele czasu na sfinalizowanie transakcji, więc negocjacje przebiegły błyskawicznie. Barcelonie zależało bowiem na pozbyciu się pensji Amerykanina, którą mediolańczycy mają pokrywać w całości. Wypożyczenie Desta do Milanu jest już oficjalnie ogłoszone. Prawy obrońca w Serie A spędzi sezon 2022/2023. Po tym okresie mistrz Włoch będzie miał możliwość transferu definitywnego za około 20 milionów euro. To nie koniec odejść z Barcelony, którą dzisiaj opuścił Martin Braithwaite. Na transfer do Chelsea czeka zaś Pierre-Emerick Aubameyang.

