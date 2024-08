Barcelona wciąż stara się o transfer Cancelo. Gwiazdor musi iść na ustępstwa

FC Barcelona wciąż pracuje nad powrotem Joao Cancelo do klubu. Negocjacje z Manchesterem City zmierzają w odpowiednią stronę, jednak by transfer stał się rzeczywistością, to Portugalczyk musi zgodzić się na obniżkę wynagrodzenia.

sportpix / Alamy Na zdjęciu: Joao Cancelo

Cancelo musi zgodzić się na obniżkę pensji, jeśli chce wrócić do Barcelony

Joao Cancelo, obrońca Manchesteru City, jest jednym z głównych celów transferowych Barcelony przed zamknięciem letniego okna transferowego. Blaugrana, przy wsparciu superagenta Jorge Mendesa, intensywnie pracuje nad pozyskaniem portugalskiego piłkarza, a wszystko wskazuje na to, że osiągnięcie porozumienia z mistrzami Premier League w sprawie wypożyczenia z opcją wykupu jest coraz bardziej prawdopodobne.

Manchester City jasno dał do zrozumienia, że nie zamierza zatrzymywać zawodnika, który nie mieści się w planach Pepa Guardioli. Pomimo zainteresowania innych klubów, Joao Cancelo wyraził chęć przeniesienia się tylko do Barcelony, co znacznie zwiększa szanse na finalizację tego transferu w ostatnich dniach okna transferowego. Jednak aby doszło do przeprowadzki, Cancelo będzie musiał podjąć kluczową decyzję, która wpłynie na jego przyszłość w stolicy Katalonii.

Aby powrót Cancelo do Barcelony stał się rzeczywistością, zawodnik musi zgodzić się na obniżenie swojego wynagrodzenia, donosi “Sport”. Obecnie jego pensja wynosi 14 milionów euro brutto rocznie, co obejmuje stałe i zmienne części wynagrodzenia. Duma Katalonii z powodu ograniczeń finansowych i limitu wynagrodzeń, nie jest w stanie pokryć pełnej kwoty, a Manchester City nie chce współfinansować pensji zawodnika. W związku z tym to sam Cancelo będzie musiał zaakceptować obniżkę wynagrodzenia, jeśli chce wrócić do Barcelony, podobnie jak zrobił to zeszłego lata. Barcelona również nie zamierza płacić żadnych opłat za wypożyczenie Manchesterowi City, co jeszcze bardziej komplikuje rozmowy.

Zobacz również: PSG w końcu ruszy po Osimhena. Jest do tego zmuszone