PressFocus Na zdjęciu: Ousmane Dembele

FC Barcelona jest coraz bliżej rozstania z Ousmane Dembele. Osiągnięcie porozumienia w sprawie przedłużenia wygasającego z końcem miesiąca kontraktu wydaje się być nierealne.

Ousmane Dembele nie doszedł do porozumienia z Barceloną w sprawie przedłużenia kontraktu

Obecna umowa francuskiego pomocnika wygasa z końcem miesiąca

Według hiszpańskich mediów żadna ze stron nie zamierza iść na ustępstwa, co sprawia, że znalezienie porozumienia jest nierealne

FC Barcelona coraz bliżej pożegnania Dembele

Przyszłość Ousmane Dembele jest tematem intensywnych spekulacji od wielu miesięcy. Już zimą wydawało się, że francuski skrzydłowy pożegna się z katalońskim klubem, ale ostatecznie do transferu nie doszło. Wiosną piłkarz nadal reprezentował barwy Barcelony, ale wszystko wskazuje na to, że był to jego ostatni sezon w hiszpańskim klubie.

Obecny kontrakt 25-letniego Francuza wygasa 30 czerwca i nic nie wskazuje na to, aby mógł zostać przedłużony. Jak informuje Cadena Ser FC Barcelona nie zamierza składać mu żadnej innej oferty, poza tą, którą już złożyła, natomiast otoczenie piłkarza zapewnia, że jeśli będzie to ostatnia oferta dla Dembele, to kontrakt nie zostanie przedłużony.

Przedstawiciele francuskiego pomocnika nie zamykają drzwi przed katalońskim klubem. Podczas ostatniego spotkania w tej sprawie przedstawili klubowi warunki, które muszą być spełnione, aby Dembele pozostał w zespole. Według hiszpańskich mediów Barcelona nie zamierza iść jednak na żadne ustępstwa.

Dostępność Dembele na zasadzie wolnego transferu sprawia, że nie powinien mieć najmniejszego problemu ze znalezieniem sobie nowego klubu. Kolejka chętnych prawdopodobnie będzie długa. Na razie nie wiadomo jednak ku jakiej opcji może skłaniać się reprezentant Francji.

