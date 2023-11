FC Barcelona chce sprowadzić na stałe wypożyczonego z Manchesteru City Joao Cancelo. Hiszpański klub chce jednak negocjować kwotę transferu. "The Citiziens" wyceniają Portugalczyka na 25 milionów euro.

IMAGO / Pressinphoto / Bagu Blanco Na zdjęciu: Joao Cancelo

Joao Cancelo jest wypożyczony do FC Barcelony z Manchesteru City

“Duma Katalonii” pragnie, aby Portugalczyk dołączył do zespołu na stałe

Katalończycy chcą negocjować kwotę transferu

Joao Cancelo na dłużej w FC Barcelonie?

Joao Cancelo w końcu znalazł miejsce, w którym czuje się dobrze. Po krótkiej przygodzie w Niemczech trafił do FC Barcelony, gdzie od początku sezonu prezentuję dobrą formę i jest jednym z kluczowych piłkarzy w drużynie Xaviego. Postawa Portugalskiego obrońcy skłoniła władze “Blaugrany” do podjęcia kroków w sprawie zatrzymania zawodnika na stałe. Według dziennika “Mundo Deportivo” mistrz Hiszpanii jest gotów do złożenia oficjalne oferty za Cancelo, jednak chce negocjować kwotę transferu. Manchester City wycenia swojego piłkarza na 25 milionów euro. Natomiast Katalończycy chcą jeszcze wynegocjować mniejszą kwotę.

29-letni boczny obrońca zagrał w tym sezonie 16 spotkań, w których strzelił 3 bramki i zaliczył 2 asysty. W ostatnim spotkaniu Ligi Mistrzów przeciwko FC Porto był wyróżniającym się piłkarzem “Dumy Katalonii” i w znacznym stopniu przyczynił się do zdobycia 3 punktów. Cancelo najpierw zdobył bramkę w pierwszej połowie, a następnie asystował przy trafieniu Joao Felixa. Jego kontrakt z “The Citiziens” wygasa w czerwcu 2027 roku. Jest wyceniany na 50 milionów euro.