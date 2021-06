Barcelona czeka na decyzję Messiego. Namawia go Aguero

Prezydent Barcelony, Joan Laporta udzielił w niedzielę wywiadu w hiszpańskiej prasie. Po raz kolejny zabrał głos w sprawie przyszłości Lionela Messiego. Działacz jest w zasadzie przekonany, że Argentyńczyk podpisze kontrakt i zostanie na Camp Nou.

Barcelona czeka na ostateczną decyzję Leo Messiego. Umowa Argentyńczyka z klubem wygasa jeszcze w czerwcu.

Messi przebywa obecnie wraz z reprezentacją Argentyny na Copa America.

Joan Laporta podkreśla, że jest dobrej myśli w sprawie decyzji Lionela Messiego.

Messi głównym tematem wywiadu

Rozmowę z Joanem Laportą przeprowadziła gazeta La Vanguardia. Już w pierwszej części wywiadu pojawił się temat Lionela Messiego. Nadal nie jest pewne to czy Argentyńczyk zostanie w klubie. Jego umowa z FC Barcelona wygasa 30 czerwca tego roku.

– Chciałbym, by Messi złożył deklarację, że zostaje tak szybko, jak to tylko możliwe. Bardzo by nam tym pomógł – przyznał Laporta. Działacz zaznaczył, że ma podstawy do tego, by być dobrej myśli. Sam Messi podchodził do dotychczasowych rozmów z dużym entuzjazmem. – Jest tym wszystkim podekscytowany i jestem mu wdzięczny za to, że pokazuje chęć pozostania z nami – dodał Laporta.

Obecnie zarówno Messi, jak i pozyskany niedawno Sergio Aguero przebywają razem na Copa America wraz z reprezentacją Argentyny. – Wiem, że mamy w jego osobie wsparcie. Sergio każdego dnia mówi Leo, by ten został w Barcelonie – przyznał Laporta.

Barca planuje kolejne transfery

Prezydent Dumy Katalonii przyznał też w wywiadzie, że jego klub chciałby wzmocnić się latem trzema lub czterema nowymi zawodnikami. Pierwszym z nich został Memphis Depay, którego zakontraktowanie potwierdzono wcześniej w tym tygodniu.

Laportę zapytano też na temat rozgrywek Superligi, z których Barcelona oficjalnie się nie wycofała. – Nadal podkreślamy to, co mówiliśmy już wcześniej. Jeśli chcemy, by futbol się rozwijał i był bardziej atrakcyjny oraz zrównoważony, trzeba pójść tą drogą – podkreślił Laporta.

Czytaj także: Koniec transferowej sagi. Depay dołączył do Barcelony