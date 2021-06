Memphis Depay według doniesień Diario Sport jest już bardzo blisko transferu do Barcelony. Negocjacje między zawodnikiem a klubem z Camp Nou są już praktycznie zakończone. Reprezentant Holandii ma związać się z Katalończykami kontraktem na trzy sezony.

Saga transferowa z udziałem Memphisa Depaya powoli dobiega końca

Reprezentant Holandii wkrótce powinien zostać nowym zawodnikiem Barcelony

Z Blaugraną piłkarz ma związać się kontaktem na trzy lata

Depay z OL do Barcelony

Memphis Depay już od jakiegoś czasu łączony jest przeprowadzką do ekipy z Hiszpanii. Piłkarz był przymierzany do gry w Barcelonie latem minionego roku, a także w trakcie ostatniej zimowej sesji transferowej. Transakcja nie doszła jednak do skutku, bo sternicy Blaugrany nie mieli odpowiedniej stabilności finansowej, która mogłaby pomóc w zrealizowaniu transferu.

Depay co prawda miał też inne propozycje, dzięki którym mógł liczyć na atrakcyjniejsze warunki finansowe. Holender podjął jednak decyzję, że chce spełnić swoje marzenie. Wygląda zatem na to, że wkrótce nastąpi oficjalne ogłoszenie transakcji z udziałem 27-latka.

Ronald Koeman to jeden z największych entuzjastów talentu Depaya. Obaj mieli okazję współpracować ze sobą w trakcie zgrupowań reprezentacji Holandii. Za wszechstronnym napastnikiem przemawia to, że może grać na kilku różnych pozycjach. Depay znalazł się w kadrze Oranje na Euro.

W ostatnim sezonie były zawodnik między innymi PSV Eindhoven, czy Man Utd zaliczył łącznie 40 meczów, w których zdobył 22 bramek, a także zaliczył 12 asyst.

