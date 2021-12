PressFocus Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Barcelona odpadła z Ligi Mistrzów, w wyniku czego zespół może niebawem przejść poważną rewolucję. Pracownicy klubu nie są zadowoleni z postawy dwóch swoich gwiazd: Marca-Andre ter Stegena i Frenkiego de Jonga. Jeżeli pojawią się odpowiednie oferty, obaj mogą już zimą odejść ze stolicy Katalonii. Inna jest zaś sytuacja Sergino Desta, który według Xaviego zwyczajnie nie nadaje się do gry w jego zespole i również ma otwarte drzwi.

Odpadnięcie Barcelony z Ligi Mistrzów może wstrząsnąć klubem w posadach

Według zagranicznych mediów na liście transferowej znalazły się dwie gwiazdy zespołu: Marc-Andre ter Stegen i Frenkie de Jong, a Blaugrana rozważy też oferty za Sergino Desta

W międzyczasie Joan Laporta i jego sztab pracują nad sprzedażą innych, niepotrzebnych zawodników w typie Samuela Umtitiego

Wyprzedaż w Barcelonie

Barcelona zagra w Lidze Europy po raz pierwszy od 2004 roku, gdy rozgrywki nosiły jeszcze nazwę Pucharu UEFA. To dla zespołu wielki cios, pokazujący poziom, na jakim obecnie się znalazł. Klub zamierza przeprowadzić prawdziwą rewolucję, której nie ustrzegą się nawet największe gwiazdy.

Nie jest tajemnicą, że Blaugrana od miesięcy (a nawet lat) usiłuje znaleźć nowych pracodawców dla części swych graczy. Mowa tu o Samuelu Umtitim, Luuku de Jongu czy Philippe Coutinho. Ostatnie tygodnie sprawiają jednak, że lista transferowa się wydłuża i pojawiają się na niej znacznie poważniejsze nazwiska.

Gwiazdy również na sprzedaż

Duma Katalonii rozważa ponoć bowiem rozstanie z Markiem-Andre ter Stegenem oraz Frenkiem de Jongiem. Bramkarz od ubiegłego sezonu jest regularnie krytykowany za swoje występy. Kiedyś Niemiec potrafił bronić sytuacje wyglądające na nie do obrony, obecnie popełnia coraz więcej błędów. Dał temu wyraz w ostatnim spotkaniu przeciwko Bayernowi Monachium, gdy dał się zaskoczyć z dystansu Leroyowi Sane. Frenkie de Jong wygląda zaś na nieobecnego. Xavi od swoich pomocników wymaga wielkiej intensywności i ruchliwości. To znamienne, że w ostatnim czasie pojawiła się dyskusja, czy Holender zasługuje w ogóle na miejsce w wyjściowym składzie przy eksplozji formy Nico czy Gaviego. Przypomnijmy, że ponad dwa lata temu Barcelona kupiła de Jonga za 86 milionów euro.

Obaj zawodnicy rok temu przedłużyli swoje kontrakty. Ter Stegen jest związany z Blaugraną do 2025 roku, a jego klauzula odstępnego wynosi 500 milionów euro. Holender parafował kontrakt obowiązujący nawet o rok dłużej, ale jego klauzula wynosi “zaledwie” 400 milionów euro. Choć do niedawna wydawało się to nieprawdopodobne, Barcelona zamierza wysłuchać oferty za tych graczy.

Innym przypadkiem jest Sergino Dest. Xavi Hernandez uważa, że Amerykanin nie zdoła dostosować się do stylu gry drużyny i w jego miejsce woli wstawić nawet zawodników występujących zwykle na innych pozycjach. Prawy obrońca zmienił Ajax Amsterdam na stolicę Katalonii rok temu za 21 milionów euro. Gdyby pojawiła się podobna oferta, klub byłby skłonny ją zaakceptować.

