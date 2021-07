Przedstawiciele Barcelony w ostatnich dniach są skupieni na jednym zadaniu – pożegnaniu zawodników, którzy stanową obciążenie dla budżetu, a nie mają przyszłości w zespole. Wśród nich mieli znaleźć się Miralem Pjanić i Samuel Umtiti. Jak informuje Mundo Deportivo obaj otrzymali od Dumy Katalonii propozycję rozwiązania kontraktów.

Barcelona chce pożegnać Pjanicia i Umtitiego

Znalezienie kontaktowych oszczędności to obecnie główny cel władz katalońskiego klubu. Jest to niezbędne nie tylko do spełnienia warunków Finansowego Fair Play, wymaganego przez La Liga, ale również do umożliwienia przedłużenia kontraktu z Lionela Messiego na odpowiednich warunków.

W ostatnich tygodniach Barcelona pożegnała się już z kilkoma zawodnikami. Z klubem pożegnali się już Jean-Clair Todibo (OGC Nice), Konrad de la Fuente (Olympique Marsylia) i Francisco Trincao (Wolverhampton Wanderers). Bliski przenosin do Leeds United jest także Junior Firpo. To jednak tylko część piłkarzy, którzy mają pożegnać się z klubem podczas letniego okna transferowego. Jak informuje Mundo Deportivo Barcelona chce również szybko pozbyć się Samuela Umtitiego i Miralema Pjanicia.

Według informacji katalońskiego klubu Umtiti i Pjanić otrzymali w mijającym tygodniu od klubu propozycję rozwiązania obowiązujących kontraktów. Dzięki temu Barcelona zaoszczędziłaby na ich wynagrodzeniach, które wynoszą około ośmiu milionów euro rocznie. Żaden z nich nie jest jednak w tej chwili zainteresowany takim rozwiązaniem.

Umtiti nie zamierza opuszczać klubu i chce przekonać do siebie trenera Ronalda Koemana. Pozostanie w Barcelonie jest dla niego priorytetem. Z decyzją o odejściu nie zamierza się również spieszyć Pjanić oraz jego otoczenie. Bośniak chce poczekać i sprawdzić, jakie możliwości przyniesie mu okno transferowe.

