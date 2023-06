Marcelo Brozović wyrósł na idealnego zastępcę Sergio Busquetsa. Zarówno trener, jak i sztab FC Barcelony współpracują, by sprowadzić Chorwata do stolicy Katalonii. Problem stanowić może jednak to, że piłkarz, którego planowali włączyć do transakcji, odmawia wyrażenia zgody na transfer.

IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto Na zdjęciu: Marcelo Brozović

FC Barcelona poszukuje na rynku następcy Sergio Busquetsa

Obecnie faworytem trenera oraz sztabu jest Marcelo Brozović

Sam Chorwat również pozostaje otwarty na taki transfer, ale problem może stanowić postawa Francka Kessiego

Kessie stoi na drodze transferu Brozovicia

FC Barcelona musi znaleźć na rynku odpowiedniego następcę Sergio Busquetsa. Problem stanowią, rzecz jasna, finanse. Z tego też powodu obecnie faworytem do spełnienia tej roli jest Marcelo Brozović. Jak donoszą hiszpańskie media, zarówno trener, jak i sztab są przekonani do gracza, co wcale nie jest regułą. Przykładowo ewentualne przenosiny Rubena Nevesa forsował Joan Laporta, za to okoniem stawał wówczas Xavi.

Sam Brozović również pozostaje otwarty na przenosiny do Katalonii, nawet pomimo intratnych ofert z Arabii Saudyjskiej. Problem stanowić może jednak podejście innego gracza. Blaugrana chciałaby doprowadzić do wymiany za Francka Kessiego. Iworyjczyk protestuje jednak przeciwko przenosinom do Interu Mediolan. Duma Katalonii musi znaleźć rozwiązanie tego impasu.

Brozović rozegrał w minionym sezonie 40 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich trzy bramki i sześć asyst.

