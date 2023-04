Folarin Balogun to jeden z najlepszych strzelców obecnego sezonu Ligue 1. 21-letni napastnik występuje w Stade Reims, do którego jest wypożyczony z Arsenalu. Jak podaje "Foot Mercato", Anglik może zostać we Francji, bowiem przygląda mu się Olympique Marsylia.

PressFocus Na zdjęciu: Folarin Balogun

Folarin Balogun jest odkryciem aktualnej kampanii Ligue 1

21-latek strzelił aż osiemnaście bramek we francuskiej ekstraklasie

To wzbudziło zainteresowanie m.in. Olympique’u Marsylia

Balogun otwarty na pozostanie w Ligue 1, wzmocni szeregi Marsylii?

Folarin Balogun przebywa na wypożyczeniu z Arsenalu do Stade Reims. Środkowy napastnik rozgrywa bardzo dobry sezon we Francji, ponieważ aż osiemnaście razy trafiał do siatki rywali, co plasuje go w czołówce klasyfikacji strzelców.

Nie wiadomo, czy urodzony w Stanach Zjednoczonych młodzieżowy reprezentant Anglii wróci do Londynu, bowiem na Emirates Stadium najprawdopodobniej nie mógłby liczyć na regularne występy. Kanonierzy mogą zatem spieniężyć kartę zawodniczą snajpera.

Jak dowiedział się Santi Aouna z “Foot Mercato”, Folarin Balogun znajduje się na radarze Olympique’u Marsylia. Co więcej, utalentowany piłkarz jest otwarty na pozostanie w Ligue 1, a Stade Velodrome to jeden z jego ulubionych stadionów.

21-letniemu napastnikowi przyglądają się również takie ekipy jak LOSC Lille, RB Lipsk oraz AC Milan.