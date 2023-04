Alexis Mac Allister dał jasno do zrozumienia włodarzom Brighton & Hove Albion, że latem opuści Falmer Stadium. Jak podaje Cesar Luis Merlo z "TyC Sports", w walce o podpis pomocnika przewodzą Manchester United oraz Liverpool.

Alexis Mac Allister latem zmieni barwy klubowe

Argentyńczyk najprawdopodobniej pozostanie w Premier League

Przyglądają mu się najlepsze zespoły z Anglii

Mac Allister coraz blizej wielkiego transferu

Według najnowszych informacji Cesara Luis Merlo z “TyC Sports”, Manchester United i Liverpool prowadzą w wyścigu o Alexisa Mac Allistera. Zainteresowanie środkowym pomocnikiem wykazuje jeszcze m.in. Arsenal, ale rozmowy z Kanonierami nie są aż tak zaawansowane.

Szesnastokrotny reprezentant Argentyny ma za sobą wspaniały mundial w Katarze, gdzie wraz z drużyną Albiceleste sięgnął po mistrzostwo świata. 24-latek przekazał już włodarzom Brighton & Hove Albion informację o swojej decyzji na temat przyszłości, której nie wiąże z Mewami.

Były zawodnik Boca Juniors chce zrobić krok naprzód w swojej karierze i wiele wskazuje na to, że latem trafi do jednego z gigantów Premier League. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 42 mln euro.