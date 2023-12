Aymeric Laporte zimą nie opuści Al-Nassr pomimo plotek łączących reprezentanta Hiszpanii z transferem do Realu Madryt - przekazał dziennik MARCA.

IMAGO / Victor Fraile Na zdjęciu: Aymeric Laporte

Aymeric Laporte w sierpniu 2023 roku dołączył do saudyjskiego Al-Nassr

Media po zaledwie pół roku zaczęły rozpisywać się o możliwym powrocie stopera do Europy

Sam zawodnik w styczniu nie planuje jednak wyjeżdżać z Arabii Saudyjskiej

Aymeric Laporte nie przejdzie do Realu Madryt

Aymeric Laporte w ostatnich dniach był wymieniany przez media w gronie potencjalnych kandydatów do wzmocnienia linii obrony Realu Madryt, która jest bardzo osłabiona z powodu kontuzji Edera Militao oraz Davida Alaby.

Królewscy nie przekonają jednak 29-latka do powrotu do Europy. Jak podaje bowiem dziennik “MARCA”, urodzony we Francji reprezentant Hiszpanii zimą nie odejdzie z Al-Nassr, ponieważ w Arabii Saudyjskiej czuje się bardzo komfortowo.

Środkowy obrońca, którego lider La Liga chciał sprowadzić na zasadzie wypożyczenia, klubowym kolegą Cristiano Ronaldo został w sierpniu 2023 roku. Wcześniej występował w Manchesterze City i Athletiku Bilbao.