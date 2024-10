Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Aurelien Tchouameni

Aurelien Tchouameni nie wybiera się do Liverpoolu

Liverpool starał się o zakontraktowanie Aureliena Tchouameniego jeszcze przed przeprowadzką pomocnika z AS Monaco do Realu Madryt. 24-latek ostatecznie wybrał ofertę przedstawioną mu przez Hiszpanów i zapewne nie żałuje swojej decyzji. The Reds wciąż nie porzucili jednak marzeń o sprowadzeniu 36-krotnego reprezentanta Francji, za którego są gotowi złożyć propozycję w jednym z najbliższych okienek transferowych.

Przenosiny Aureliena Tchouameniego na Anfield Road są jednak mało prawdopodobne. Matteo Moretto na łamach portalu “Relevo.com” ujawnił, że francuski pomocnik jest szczęśliwy na Santiago Bernabeu i nie ma zamiaru zmieniać otoczenia. Angielski gigant będzie więc musiał obejść smakiem i poszukać innego wzmocnienia środka pola.

Aurelien Tchouameni z powodzeniem występuje w barwach Realu Madryt od lipca 2022 roku, gdy trafił do stolicy Hiszpanii za 80 milionów euro ze wspomnianego wyżej AS Monaco. Wychowanek Girondins Bordeaux jest liderem linii pomocy ekipy prowadzonej przez Carlo Ancelottiego po tym, jak Toni Kroos zakończył swoją karierę piłkarską.

24-letni Francuz w koszulce drużyny Królewskich rozegrał łącznie 99 meczów, zdobył 3 bramki i zaliczył 5 asyst. Kontrakt defensywnego pomocnika obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Serwis “Transfermarkt” wycenia Aureliena Tchouameniego na 100 mln euro.