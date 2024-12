Atletico rusza po gwiazdę Man Utd. Simeone dał zielone światło

Kines Milano / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Alejandro Garnacho zamieni Man Utd na Atletico?

Atletico Madryt zaczyna planowanie składu na nadchodzący sezon. Okazuje się, że jednym z nazwisk, które pojawiły się na horyzoncie, jest Alejandro Garnacho. Młody piłkarz Manchesteru United przekonał Diego Simeone i w rezultacie szkoleniowiec wyraził zgodę na podjęcie starań o jego pozyskanie.

Choć Garnacho ma ważny kontrakt z Manchesterem United i nie wykazuje bezpośredniej chęci szybkiego odejścia, możliwość powrotu do rodzinnego Madrytu jest tematem wartym uwagi. Piłkarz wielokrotnie mówił o swoim marzeniu, by pewnego dnia zagrać w białej koszulce Realu. Jednak Królewscy raczej nie są nim zainteresowani, dlatego w tej sytuacji Atletico wyrasta na faworyta.

WIDEO: Man Utd. Skróty 2024/2025

Los Colchoneros potrzebują zastrzyku energii na skrzydłach i właśnie taki profil reprezentuje Garnacho. Mając zaledwie 20 lat, już zdołał pokazać w Premier League, że potrafi być kluczowym graczem, wyróżniającym się nie tylko techniką, ale także determinacją w kluczowych momentach gry.

Należy dodać, że Simeone bardzo ceni zawodników, którzy są szybcy i bezpośredni. Co więcej, argentyńskie korzenie Garnacho mogą ułatwić mu aklimatyzację w zespole prowadzonym przez popularnego Cholo, który ma duży wpływ na rozwój piłkarzy z jego ojczyzny.

Przekonanie Manchesteru United do sprzedaży tak perspektywicznego zawodnika będzie jednak dużym wyzwaniem. Wszystko zależy od gotowości Czerwonych Diabłów do negocjacji oraz determinacji samego Garnacho. Mówi się, że klub z Old Trafford może zażądać co najmniej 60 milionów euro.