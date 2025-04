Atletico poluje na obrońcę ligowego rywala. Musi działać szybko

Cristhian Mosquera, obrońca Valencii znalazł się na celowniku Atletico Madryt. Kontrakt 20-latka z klubem obowiązuje do 2026 roku, jednak jak podaje Relevo trwają negocjacje nad nową umową.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Atletico chce pozyskać Mosquerę

Cristhian Mosquera to jeden z najlepszych i najbardziej wartościowych piłkarzy Valencii. Kontrakt utalentowanego stopera wygasa 30 czerwca 2026 roku, a najbliższe okienko może być ostatnią szansą, aby klub zarobił na jego sprzedaży. Obie strony rozpoczęły negocjacje w sprawie nowej umowy, jednak rozmowy nie toczą się po myśli klubu.

Latem Atletico Madryt złożyło aż trzy oferty w wysokości 12, 14 i 16 milionów euro. Jednak zarówno klub, jak i sam piłkarz je odrzucili. Mosquera nie chciał wtedy zmieniać swojego otoczenia. Obecnie 20-latek jest chętny na przedłużenie umowy, jednak nie chce mieć w niej zawartej wysokiej klauzuli wykupu. Valencia nie jest aktualnie w najlepszej sytuacji ani sportowej, ani finansowej.

Dlatego młody Hiszpan chciałby elastyczną klauzulę w zależności od wyników drużyny. Im lepsza pozycja w lidze, tym wyższa cena, ale jeśli klub znów będzie walczył o utrzymanie, kwota ma być niższa.

Valencia zazwyczaj wpisuje swoim młodym zawodnikom klauzule na poziomie 100 milionów euro. Klub jest jednak gotowy zejść do około 30–35 milionów euro. Mimo to nadal nie doszło do porozumienia.

Inne kluby już namawiają Mosquerę, by nie przedłużał umowy. Zainteresowane młodym stoperem są Olympique Marsylia, a także Atletico Madryt. Jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia w sprawie przedłużenia kontraktu, jego odejście w trakcie najbliższego okienka będzie bardzo prawdopodobne. W takim przypadku Valencia będzie oczekiwała 25 milionów euro.

