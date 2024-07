Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Alberto Moleiro

Alberto Moleiro celem Atletico Madryt. Pierwsza oferta złożona

Atletico Madryt w letnim oknie transferowym dokona roszady w środku pola. Coraz bliżej przeprowadzki do Sevilli jest bowiem Saul Niguez. Dlatego włodarze Rojiblancos na polecenie Diego Simeone szukają nowego pomocnika. Na radar stołecznego klubu trafił Alberto Moleiro z Las Palmas – podaje hiszpański portal “Todo Fichajes”.

Co więcej, Atletico Madryt podobno złożyło już pierwszą ofertę za tego zawodnika. Propozycja opiewała na 18 milionów euro i nie została zaakceptowana przez drużynę z Wysp Kanaryjskich. Las Palmas zdaje sobie sprawę, że 20-latek posiada wielki talent i na pewno nie sprzeda swojego piłkarza za kwotę mniejszą niż 30 milionów euro.

Co ciekawe, młodzieżowy reprezentant Hiszpanii kilka miesięcy temu był blisko przenosin do Barcelony. Mająca problemy Duma Katalonii ostatecznie odpuściła jednak ten temat ze względów finansowych. Alberto Moleiro teraz może dołączyć do innego giganta La Ligi, ale Atletico Madryt musi głębiej sięgnąć do kieszeni.

Ofensywny pomocnik w minionym sezonie hiszpańskiej ekstraklasy rozegrał 28 meczów, zdobył 3 bramki i zaliczył 3 asysty. Perspektywiczny zawodnik jest wychowankiem klubu z Wysp Kanaryjskich, a do pierwszego zespołu Las Palmas został włączony w połowie 2021 roku.