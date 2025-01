Atletico zainteresowało się środkowym defensorem z Serie A

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Isak Hien z Atalanty na celowniku Atletico Madryt

Atletico Madryt zakończyło 2024 rok na pozycji lidera La Liga. Stołeczna ekipa legitymuje się obecnie bilansem 41 punktów, mając jednocześnie najmniej straconych bramek. Mimo wszystko władze klubu rozważają pozyskanie nowego defensora, o czym informuje Fichajes.net.

Źródło podaje, że na liście życzeń Los Colchoneros znalazł się Isak Hien. W każdym razie transakcja z udziałem piłkarza nie będzie łatwa do zrealizowania. Atalanta nie chce żegnać się z zawodnikiem w środku sezonu, bo to może sprawić, że drużynie trudniej będzie zrealizować postawione cele. W związku z tym realny scenariusz zakłada, że jeśli transakcja dojdzie do skutku, to będzie to miało miejsce dopiero latem.

Hien to 17-krotny reprezentant Szwecji. Zawodnik trafił do Atalanty w styczniu minionego roku z Hellas Werony. Wcześniej natomiast reprezentował barwy Djurgardens. Aktualny kontrakt 25-latka z klubem z Gewiss Stadium obowiązuje do końca czerwca 2028 roku. Rynkowa wartość piłkarza kształtuje się natomiast w wysokości 30 milionów euro według Transfemarkt.de.

W tej kampanii Hien wystąpił jak na razie w 22 meczach, z czego 15 zaliczył w Serie A. Okazję na poprawę tego bilansu zawodnik może mieć w czwartkowy wieczór, gdy Atalanta zmierzy się z Interem Mediolan w półfinale turnieju o Superpuchar Włoch.

