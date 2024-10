Arsenal, Chelsea i PSG zainteresowane gwiazdą Athletic Bilbao

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal, Chelsea i PSG chętne na transfer Nico Williamsa

Nico Williams to ofensywny gracz, który w trakcie ostatniego okna transferowego przez długi czas był łączony z transferem do FC Barcelony. Finalnie transakcja z udziałem reprezentanta Hiszpanii nie doszła do skutku. Jednocześnie zawodnik wciąż broni barw Athletic Bilbao. Może się to jednak niebawem zmienić, co daje do zrozumienia portal Fichajes.net.

Hiszpański piłkarz ma kontrakt ważny z ekipą z Kraju Basków do końca czerwca 2027 roku. Rynkowa wartość zawodnika wynosi 70 milionów euro. Tymczasem według źródła aktualnie są trzy kluby poważnie zainteresowanie sfinalizowaniem transferu z udziałem reprezentanta Hiszpanii. Mowa o: Arsenalu, Chelsea i PSG. Każdy z ekip jest podobno skłonna wyłożyć na transakcję 150 milionów euro.

Powyższe doniesienia sugerują, że powoli można oswajać się, z tym że niebawem Nico Williams zmieni pracodawcę. W tym sezonie piłkarz wystąpił jak na razie w 11 spotkaniach. Zdobył w nich dwie bramki i zaliczył też dwa kluczowe podania.

Gdyby transakcja z udziałem Nico Williamsa z Arsenalu czy Chelsea stała się faktem, to jego rywalami do gry mogliby być na przykład Bukayo Saka czy Jadon Sancho. Z kolei w zespole z Paryża na podobnej pozycji może grać Marco Asensio.

