fot. PressFocus Na zdjęciu: Szymon Włodarczyk

Szymon Włodarczyk od lata gra dla Sturmu Graz

Jego występom przygląda się Celtic, zainteresowany transferem

Austriacy oczekują za polskiego napastnika kwoty w okolicach 15-20 mln euro

Włodarczyk może odejść za ogromne pieniądze

Szymon Włodarczyk latem opuścił Górnika Zabrze na rzecz gry dla Sturmu Graz, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Młody napastnik w Austrii odnalazł się doskonale, a we wszystkich rozgrywkach uzbierał dziewięć bramek. Polak ma za sobą występy w eliminacjach do Ligi Mistrzów oraz fazie grupowej Ligi Europy.

Nazwisko Włodarczyka nie jest anonimowe. Jego występom z uwagą przygląda się Celtic, zainteresowany ściągnięciem go do siebie. Szkoci na swoich radarach mieli go jeszcze za czasów gry w Górniku Zabrze, jednak wtedy nie zdecydowali się na jakikolwiek ruch. Tomasz Włodarczyk informuje, że teraz zwrócili się do Sturmu Graz, aby zapytać o możliwość przeprowadzenia ewentualnego transferu.

Austriacy nie spieszą się ze sprzedażą i wyceniają Włodarczyka na olbrzymie pieniądze, sięgające nawet 20 milionów euro. To kwota, która znacząco przekracza możliwości Celticu, więc do transferu w zimowym okienku na pewno nie dojdzie.

Zobacz również: Xavi grzmi po zwycięstwie Barcelony. “To było nie do zaakceptowania”