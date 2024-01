IMAGO / PA Images Na zdjęciu: Clement Lenglet

Clement Lenglet został latem wypożyczony na rok do Aston Villi

Choć reprezentant Francji nie odgrywa w Birmingham wielkiej roli, wciąż wzbudza zainteresowanie sporych marek

Anglicy podjęli jednak decyzję o zachowaniu defensora u siebie w obliczu walki na trzech frontach

Lenglet nigdzie się nie rusza. Zostanie w Aston Villi

Clement Lenglet od dłuższego czasu nie jest w stanie znaleźć swojego miejsca. O jego pierwszych, świetnych sezonach w barwach FC Barcelony, mało kto już pamięta. Ostatnie lata to próba znalezienia przez Blaugranę chętnego, który wziąłby na siebie wysoką pensję byłego reprezentanta Francji. Sezon 2022/2023 spędził w Tottenhamie Hotspur, zaś przed obecną kampanią wzbudził zainteresowanie Aston Villi. Klub z Birmingham nie zapewnił sobie nawet opcji wykupu gracza na stałe. Nic zresztą dziwnego. Przez pierwsze pół roku był dla Unaia Emery’ego głównie rezerwowym.

Nie oznacza to jednak, że o 28-latku zapomniała cała Europa. Interesował się nim AC Milan, ale też SSC Napoli, Olympique Lyon, AS Monaco czy niewymienione przez Goal.com kluby z Hiszpanii. Wszystkie zespoły myślały, że The Villans chętnie skrócą wypożyczenie piłkarza, a gdy ten wróci do Barcelony, wybierze nowy kierunek. To się jednak nie stanie. Wspomniane źródło poinformowało, że Aston Villa zamierza pozostawić zawodnika u siebie, wedle pierwotnego planu. Na wiosnę zespół będzie rywalizować na trzech frontach i Emery nie chce pozbawiać się doświadczonego podopiecznego.

Lenglet wystąpił w tym sezonie w dziewięciu spotkaniach na wszystkich frontach. Zanotował jedną asystę w Premier League.

