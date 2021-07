Jack Grealish to cel transferowy Manchesteru City. Aston Villa nie zamierza jednak pozbywać się lidera i zamierza uczynić go najlepiej zarabiającym graczem w swojej historii.

Manchester City zabiega o sprowadzenie Jacka Grealisha

Anglik może jednak pozostać w Aston Villi

Jego aktualny pracodawca chce zaoferować swojemu liderowi 200 tysięcy funtów tygodniowo

Manchester City dokona transferowego hitu?

Kluby z Premier League nie próżnują podczas letniego okna transferowego i dokonują wzmocnień. Manchester City dotychczas jedynie przygląda się sytuacji. Ma jednak niezwykle ambitne plany. Chce bowiem, by na Etihad Stadium trafił Harry Kane. Tottenham pozostaje nieugięty i żąda fortuny za swojego napastnika.

Manchester City nie jest jednowymiarowy i planuje także sprowadzenie innego wicemistrza Europy. Marzenie włodarzy Obywateli to zakontraktowanie Jacka Grealisha. Anglik to filar Aston Villi, z którą w minionym sezonie walczył o kwalifikację do europejskich pucharów. Misja ta zakończyła się niepowodzeniem, ale The Villans chcą spróbować ponownie. Do tego niezbędny jest im Grealish.

25-latek jest kuszony przez Manchester City, który oferuje mu niebywałą możliwość do rozwoju w postaci rywalizacji o triumf w Premier League, a także Lidze Mistrzów. Ponadto Anglik byłby otoczony graczami światowej klasy w każdej formacji. Nie bez znaczenia są także ogromne pieniądze do zarobienia.

Aston Villa zdaje sobie sprawę z tego, że Grealish może przenieść się do zespołu Pepa Guardioli. Do pozostania w aktualnej drużynie przekonać może go nowy kontrakt. Na jego mocy 25-latek inkasowałby 200 tysięcy funtów tygodniowo. Tym samym stałby się jednym z najlepiej zarabiającym piłkarzem w historii Aston Villi. Dołączyłby także do graczy z największą pensję w samej Premier League.

