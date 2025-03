Aston Villa chce hiszpańską gwiazdę. To były piłkarz Realu Madryt

Aston Villa chce pozyskać 32-letniego Isco z Realu Betis. Jak podaje portal Fichajes Unai Emery jest pod wrażeniem formy hiszpańskiego pomocnika i chciałby go ściągnąć do swojego zespołu.

Unai Emery chce sprowadzić Isco

Aston Villa zamierza wzmocnić skład kolejnym wielkim nazwiskiem. Angielski klub planuje transfer Isco, który w Realu Betis jest absolutną gwiazdą. Unai Emery jest pod ogromnym wrażeniem jego formy i poprosił dyrektora sportowego Monchiego, by zrobił wszystko, aby sprowadzić byłego gracza Realu Madryt na Villa Park.

Ofensywny pomocnik notuje znakomity sezon. W 18 występach zdobył osiem bramek i zanotował cztery asysty. Jego forma sprawiła, że znalazł się na celowniku kilku europejskich klubów. Jednak to Aston Villa wydaje się najbardziej zdeterminowana, by go pozyskać.

W trakcie swojego pobytu w Realu Madryt zdobył pięć trofeów Ligi Mistrzów. Po odejściu z Santiago Bernabeu w 2022 roku jego kariera wyhamowała, ale pod wodzą Manuela Pellegriniego w Betisie wrócił do dobrej dyspozycji.

Dzięki swojej wszechstronności i doświadczeniu Isco mógłby być interesującym wzmocnieniem dla Aston Villi. Zespół Unaia Emery’ego ma już solidny środek pola, ale Hiszpan miałby wnieść więcej kreatywności w ofensywie.

Klub z La Ligi traktuje Isco jako kluczowy element swojego zespołu i nie chce go stracić. Ekipa z Sewilli może zaproponować mu nawet nową umowę. Jego obecny kontrakt obowiązuje do 2027 roku.

