PressFocus Na zdjęciu: Marco Asensnio

W ostatnich dniach Marco Asensio był łączony z przenosinami do Manchesteru United lub Arsenalu, a wiele źródeł twierdziło, że transfer może być naprawdę blisko. Innego zdania jest jednak Fabrizio Romano, który swoją opinię wyraził w rozmowie z Wettfreunde.

Marco Asensio chce odejść z Realu Madryt

Hiszpan nie trafi jednak do Manchesteru United

Królewscy nie prowadzą też negocjacji z Arsenalem

Niepewna przyszłość Marco Asensio

Niektóre media już sprzedały Marco Asensio do Premier League. O potencjalnym transferze Hiszpana wypowiedział się także trener Realu Madryt Carlo Ancelotti, który przyznał, że jeśli klub otrzyma zadowalającą ofertę to rozważy możliwość sprzedaży swojego gracza. Jednak do transferu wcale nie jest tak blisko. Co sądzi Fabrizio Romano o możliwym przejściu gracza Królewskich do Manchesteru United Czy Arsenalu?

– W tej chwili Marco Asensio nie jest już priorytetem dla Manchesteru United. Był jedną z opcji w przypadku niepowodzenia transakcji z Antonym. Ale teraz ten transfer jest bliski finalizacji i nie wydaje mi się, by kolejny gracz o podobnej charakterystyce miał dołączyć do Czerwonych Diabłów – przyznał włoski dziennikarz.

– Jeśli chodzi o Arsenal to nie ma żadnych negocjacji z Realem Madryt, ale relacje z Jorge Mendesem są bardzo dobre, więc może to być pomysł na ostatnie chwile okienka transferowego. Obecnie nie ma jednak rozmów między klubami – dodaje Romano.

– Marco Asensio chce odejść z Realu, bo zależy mu na regularnych występach, dlatego z pewnością będzie szukał okazji na opuszczenie klubu do ostatniej chwili. Jeśli jednak do tego nie dojdzie to za rok będzie miał znakomitą pozycję wyjściową będąc wolnym zawodnikiem – twierdzi Włoch.

Jeśli zatem wierzyć informacjom przekazywanym przez Fabrizio Romano odejście Asensio z Realu nie jest jeszcze przesądzone, choć jest bardzo prawdopodobne. Póki co, nie ma jednak konkretnych ofert.

