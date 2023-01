fot. PressFocus Na zdjęciu: Hakim Ziyech

AS Roma rozpoczęła rozmowy z Chelsea na temat definitywnego transferu Hakima Ziyecha. To właśnie Marokańczyk jest traktowany jako potencjalny następca Nicolo Zaniolo.

AS Roma rozmawia o transferze Hakima Ziyecha

Marokańczyk nie ma przyszłości w Chelsea

Rzymianie przygotowują się do odejścia Nicolo Zaniolo

Konkretny plan AS Romy

AS Roma i Nicolo Zaniolo to związek, który niedługo powinien się zakończyć. Włoski klub jest nastawiony na sprzedaż swojego zawodnika, bowiem nie spełnił on pokładanych w nim nadziei. Uważa się, że 23-latek jest bliski dołączenia do Tottenhamu w ramach wypożyczenia, zawierającego w umowie późniejszą opcję wykupu za około 30 milionów euro. Sam reprezentant Włoch jest chętny na przenosiny do Premier League.

Jeśli uda się sfinalizować tę operację, rzymianie przystąpią do zakontraktowania następcy Zaniolo. W przestrzeni medialnej pojawiło się nazwisko Gerarda Deulofeu, choć nie ma pewności, czy poradziłby on sobie w zespole o mistrzowskich aspiracjach.

Wiele wskazuje na to, że ekipę z Rzymu zasili ktoś inny. Władze AS Romy rozpoczęły już rozmowy z Chelsea na temat definitywnego transferu Hakima Ziyecha. Marokańczyk od dawna znajduje się na celowniku Milanu, jednak w tym przypadku na przeszkodzie stały duże różnice w proponowanych warunkach transakcji. Mistrzowie Włoch chcieli wypożyczenia, natomiast The Blues byli nastawieni na sprzedaż.

29-latek nie cieszy się zbyt dużym zaufaniem w Londynie. W ostatnich tygodniach grał częściej, lecz ma to związek z licznymi kontuzjami w angielskim zespole. Obie strony są bliskie rozstania, na czym może właśnie skorzystać AS Roma. Jeśli Zaniolo odejdzie, ściągnięcie Ziyecha stanie się niemal pewne.

