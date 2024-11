Real Madryt z nowym kandydatem na transfer do obrony

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Evan Ndicka celem Realu Madryt

Real Madryt w obronie jest mocno poturbowany. Aktualnie czterech defensorów Królewskich jest wyłączonych z gry z powodu kontuzji. To sprawia, że władze stołecznej ekipy rozglądają się za posiłkami. Uwaga została zwrócona na jednej z ekip z Serie A, przekazał dziennikarz Abdellah Boulma.

Źródło przekonuje, że w związku z kłopotami zdrowotnymi Edera Militao i Davida Alaby ich następcą może zostać Evan Ndicka z AS Romy. 25-latek to 16-krotny reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej. W tej kampanii wystąpił w 15 meczach, notując w nich asystę. Aktualnie piłkarz przebywa na zgrupowaniu reprezentacji, w którego trakcie w piątek czeka go starcie z Zambią w ramach eliminacji do Pucharu Narodów Afryki.

Ndicka to zawodnik, który pierwsze kroki w piłkarskiej karierze stawiał we Francji, gdzie występował między innymi w Auxerre. Tymczasem w lipcu 2018 roku zasilił Eintracht Frankfurt, w którym zapracował na transfer do Włoch. AS Roma pozyskała zawodnika latem minionego roku na zasadzie wolnego transferu.

Aktualny kontrakt Ndicki obowiązuje do końca czerwca 2028 roku. Rynkowa wartość piłkarza kształtuje się natomiast w wysokości 25 milionów euro. Środkowy defensor jest zatem kolejnym kandydatem do gry w ekipie z Madrytu, w której na dzisiaj ze środkowych obrońców zdolni do gry są Antonio Ruediger i Jesus Vallejo.

