Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Vlahović w kręgu zainteresowań Arsenalu na lato 2025

Arsenal w zakończonym kilka tygodni temu oknie transferowym nie zdecydował się na transfer nowego napastnika. Mikel Arteta wciąż nie ma do dyspozycji klasowego zawodnika na pozycji numer dziewięć. Obecnie w kadrze pierwszego zespołu jedyny nominalny snajper to Gabriel Jesus, lecz nie gwarantuje on tylu goli, ile oczekuje się po napastniku z najwyższej półki.

Sytuacja z obsadą pozycji numer dziewięć ma ulec zmianie latem przyszłego roku. Zarząd Kanonierów ma zrobić wszystko, co w ich mocy, aby na Emirates Stadium trafił nowy napastnik. Z informacji portalu TeamTalk wynika, że może to być wielka gwiazda Serie A.

Rudy Galetti uważa, że listę życzeń Arsenalu otwiera nie kto inny jak Dusan Vlahović. Reprezentant Serbii to największa gwiazda Juventusu, lecz jego kontrakt wygasa w czerwcu 2026 roku. Arsenal być może będzie chciał skorzystać z tej sytuacji i rozpocząć negocjację ze Starą Damą ws. transferu 24-latka. Jeśli Bianconeri nie przedłużą z nim umowy, to w przyszłym roku będą mieli ostatnią szansę, aby zarobić na sprzedaży bramkostrzelnego napastnika. Według TeamTalk kwota transferu może zamknąć się w okolicach 80 milionów euro.

Vlahović to nie jedyne nazwisko zapisane w notesach władze The Gunners. Arsenal monitoruje również sytuację takich napastników jak: Viktor Gyokeres, Jonathan David, Benjamin Sesko i Marcus Thuram.