fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Isak Hien może wzmocnić Arsenal

Arsenal w trakcie trwającej kampanii w lidze angielskiej w siedmiu meczach stracił jak na razie sześć goli. Nie jest to wyborne osiągnięcie w porównaniu do Liverpoolu, który ma tylko dwa stracone gole. Niemniej i tak bilans jest niezły na tle innych ekip z Premier League. Fichajest.net przekonuje jednak, że władze The Gunners myślą o wzmocnieniu defensywy.

Na dzisiaj na środku defensywy w ekipie z Londynu grać mogą między innymi: Jakub Kiwior, Gabriel Magalhaes czy Riccardo Calafiori i Jurrien Timber. W kontekście polskiego zawodnika źródła może jednak przekazywać niepokojące wieści, bo na celowniku Arsenalu znalazł się podobno Isak Hien.

Szwedzki zawodnik to 14-krotny reprezentant kraju. Trafił do Atalanty w styczniu tego roku z Hellas Werona za 8,5 miliona euro i szybko stał się jedną z ważniejszych postaci w drużynie z Bergamo. W tym sezonie piłkarz wystąpił w sześciu spotkaniach, spędzając na placu gry 475 minut. Zanim trafił do Włoch, to grał w Djurgardens. Rynkowa wartość Hiena kształtuje się natomiast w wysokości 20 milionów euro.

25-latek znajduje się aktualnie w kluczowym momencie kariery i ewentualny transfer do jednej z ekip z ligi angielskiej mógłby wpłynąć na jego dalszy rozwój. Chociaż sam transfer nie będzie łatwy do zrealizowania, mając na uwadze to, że Szwed ma z przedstawicielem Serie A kontrakt ważny do końca czerwca 2028 roku.

