PressFocus Na zdjęciu: Youri Tielemans

Arsenal szykuje wzmocnienia swojego zespołu i ustalił transferowy cel na letnie okno. Kanonierzy chcą sięgnąć po pomocnika Leicester City Youriego Tielemansa.

Arsenal ustanowił swój główny cel na letnie okno transferowe

Mikel Arteta chce sprowadzić do drużyny Youriego Tielemansa

Belgowi w przyszłym roku wygasa kontrakt z Leicester City

Youri Tielemans na celowniku Arsenalu

Youri Tielemans z powodzeniem występuje od trzech lat na boiskach Premier League. W 2019 roku przeniósł się za 45 milionów euro z AS Monaco do Leicester City. Od tamtej pory wystąpił 120 razy w angielskiej ekstraklasie, zdobywając 18 bramek i dokładając do tego 19 asyst.

Od dłuższego czasu reprezentant Belgii jest łączony z przenosinami do większego klubu, a teraz spekulacje w tym temacie mocno się nasiliły. Jest to związane z faktem, że jego obecna umowa z Leicester City obowiązuje jeszcze przez ostatnie 12 lata. Dla klubu z King Power Stadium, jeżeli zawodnik nie zdecyduje się na prolongowanie kontraktu, będzie to ostatnia szansa na uzyskanie za niego konkretnej kwoty.

Jak poinformował Fabrizio Romano na łamach CaughtOffside, piłkarza do swojego zespołu chce sprowadzić menedżer Mikel Arteta. Arsenal ustanowił Tielemansa swoim transferowym priorytetem na najbliższe okno. Kanonierzy uważają, że sprowadzenie Belga jest w tym momencie bardziej realne od sprowadzenia Rubena Nevesa czy Arthura Melo.

“Ruben Neves i Arthur Melo to dwa nazwiska, które znajdują się na ich liście od jakiegoś czasu, to dwaj popularnie zawodnicy w klubie. Ale priorytetem na chwilę obecną jest Youri Tielemans” – napisał Romano w swojej kolumnie.

