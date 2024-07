Arsenal usiłuje przekonać Real Sociedad do transferu

Arsenal przygotowuje się do nowej kampanii. W klubie jednocześnie trwają prace nad wzmocnieniem zespołu. Dziennikarz Matteo Moretto przekazał wieści w sprawie transferu pomocnika.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Arsenalu

Arsenal pracuje nad pozyskaniem Mikela Merino

Arsenal ma plan, aby kolejny raz rywalizować o mistrzostwo Premier League. W poprzedniej kampanii Kanonierzy toczyli zaciętą rywalizację z Manchesterem City o mistrzowski tytuł. Finalnie to ekipa Josepa Guardioli okazała się najlepsza, ale londyńczycy nie rozpaczają i pracują dalej.

Aktualnie działacze Arsenalu pracują nad wzmocnieniami. Dziennikarz Mateo Moretto przekazał z kolei, że klub z Londynu rozpoczął negocjacje w sprawie podpisania umowy z Mikelem Merino z Realu Sociedad San Sebastian. Wiadomo jednak, że nie tylko przedstawiciel Premier League chce mieć piłkarza u siebie. 28-latkiem zainteresowana jest również FC Barcelona. Niemniej Katalończycy obecnie bardziej koncentrują się na pozyskaniu Daniego Olmo oraz Nico Williamsa.

W kontekście ewentualnej przeprowadzki Mikela Merino doaArsenalu, to wiadomo, że zwolennikiem takiego rozwiązania jest Mikel Arteta. Jeśli hiszpański piłkarz zdecyduje się na dołączenie do klubu z Premier League, to realny scenariusz zakłada, że z Arsenalu odejdzie Emile Smith Rowe.

Kanonierzy nowy sezon ligowy zaczną natomiast 17 sierpnia. Pierwsze spotkanie londyńczycy rozegrają w roli gospodarza, mierząc się z Wolverhampton. Mecz zacznie się o godzinie 16:00. Z kolei tydzień później Arsenal w roli gościa zagra z Aston Villa.

