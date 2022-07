Pressfocus Na zdjęciu: Lisandro Martinez

Arsenal FC i Manchester United zaciekle rywalizują o obrońcę Ajaksu Amsterdam, Lisandro Martineza. Zdaniem brytyjskich mediów, bliżsi dogadania się z Joden są włodarze Czerwonych Diabłów.

Manchester United miał zaproponować za Lisandro Martineza ok. 42 mln funtów

To kwota, która powinna zadowolić działaczy Ajaksu Amsterdam

Oferta Arsenal FC wynosi z kolei jedynie 35 mln funtów

Oferta MU bliższa oczekiwaniom Ajaksu

Defensywa nie była mocną stroną w sezonie 2021/2022, zarówno Arsenalu (48 goli straconych), jak i Manchester United (57). Przez problemy w obronie, Kanonierzy i Czerwone Diabły straciły szansę na grę w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Stąd też kupno klasowego defensora to jeden z priorytetów obu klubów w letnim oknie transferowym.

Jedni i drudzy byli pod wrażeniem gry Lisandro Martineza z Ajaksu Amsterdam, który z dobrej strony pokazał się w Lidze Mistrzów. 24-letni Argentyńczyk to środkowy obrońca, który jednak z powodzeniem może występować także na lewej obronie oraz w roli defensywnego pomocnika. Ktoś taki przydałby się zatem w obu zespołach.

Mistrzowie Holandii za swojego asa żądają jednak 42 mln funtów. Włodarze The Gunners proponowali 35 mln funtów oraz 4 mln funtów w różnych bonusach, ale ich oferta została odrzucona. Co ciekawe, Red Devils złożyli propozycję w kwocie zbliżonej do oczekiwań Ajaksu, ale władze Joden także, póki co, powiedziały: nie. Brytyjska prasa spekuluje jednak, że MU jest bliższy ściągnięcia 7-krotnego reprezentanta Albiclestes, który ma już dogadywać się z nowym pracodawcą w sprawie zarobków.

Nie można jednak wykluczyć zwrotu w tej akcji, wszak sam Martinez był ponoć pod wrażeniem wizji rozwoju, jaką działacze Arsenalu roztoczyli przed jego agentami. Faktem jest, że 24-latek nie wyobraża sobie pozostania w Amsterdamie na kolejny sezon i latem koniecznie chce przenieść się do Premier League.

